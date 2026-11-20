Най-малко осем души са загинали при руски удари срещу три моста и железопътни гари в Киев. Кметът Виталий Кличко призова хората да не пътуват с личните си автомобили, освен ако не е абсолютно наложително.

Ракетите са поразили Подилско-Воскресенския мост, както и мостовете Дарницки и Пивденни, съобщи кметът Виталий Кличко в Telegram.

Украинските ВВС съобщиха, че Русия е изстреляла около 100 ракети и 400 дрона. Атаките са предизвикали пожари и са нанесли щети по критична инфраструктура и сгради.

В четвъртък руският президент Владимир Путин обеща да нанесе тежък ответен удар, след като Украйна атакува за трети път тази седмица моста, свързващ Русия с Кримския полуостров. Кореспондент на "Ройтерс" в Киев е чул поредица от експлозии в ранните часове на деня.

Петима души са ранени и в Днепропетровска област, след като дронове са поразили жилищни сгради, а други четирима са пострадали в Харков – втория по големина град в Украйна, след като руски дронове са ударили болница. Един човек е ранен и при атака с дрон срещу трамвай в Запорожие, съобщиха местните власти в Telegram. Както Русия, така и Украйна отричат да нанасят умишлено удари срещу цивилни.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите на страната са поразили предприятия от отбранителната промишленост, както и енергийна и транспортна инфраструктура в няколко региона, включително Киев.

Видео:"Ройтерс"

Поразени са също пристанищни съоръжения в Одеска област и морски плавателни съдове, използвани за нуждите на украинската армия, добави министерството. Трима души загинаха при украинска атака в контролирания от Русия град Луганск, съобщиха назначените от Москва власти в украинската област.

Украинска атака с дрон е нанесла щети на промишлен обект в Смоленска област в Западна Русия, съобщи губернаторът Василий Анохин в Телеграм, без да уточни за кой обект става дума.