Пожар избухна в старата сграда на граничния контролно-пропускателен пункт „Златарево“ на изхода от България към Северна Македония. Сигналът е подаден около 14:30 часа, съобщи за кореспондента на БТА в Петрич Деница Кючукова началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стоян Тилев.

Огънят е пламнал по време на демонтажни дейности в сградата, която предстои да бъде премахната във връзка с изграждането на нова. Засегната е площ от около 200–300 кв. метра. Нанесените материални щети са незначителни.

На място са изпратени два екипа на пожарната с общо шестима служители. Огънят е овладян бързо и пожарът вече е потушен.

Няма пострадали и не са нанесени сериозни щети по съоръженията на новите трасета. Движението вече е възстановено за всички превозни средства и в двете посоки.