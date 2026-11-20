61 сигнала за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в София от 20:00 ч. в четвъртък до петък сутринта. Това показват данните от справката за работата на спешния телефон.

44 от сигналите са за паднали дървета, девет от тях - върху автомобили. Осем са позвъняванията, в които се съобщава за откъснати опасни ламарини вследствие на силните пориви на вятъра.

Граждани са сигнализирали и за опасни билбордове и 20 строителни обекта. След проливните валежи са постъпили и 25 сигнала за завирявания.