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Форум за навлизането и използването на изкуствения интелект в държавната администрация, бизнеса и политиките се провежда в София. Участниците ще обсъждат как изкуственият интелект навлиза в публичния сектор, какво очакват хората от него и какви страхове поражда.
В дискусията е включено и как изкуственият интелект променя държавните политики, както и какво трябва да направи България, за да превърне потенциала си в тази област в реален икономически и обществен резултат. Президентът Илияна Йотова ще поздрави участниците във форума.
Редактор: Никола Тунев