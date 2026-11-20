Форум за навлизането и използването на изкуствения интелект в държавната администрация, бизнеса и политиките се провежда в София. Участниците ще обсъждат как изкуственият интелект навлиза в публичния сектор, какво очакват хората от него и какви страхове поражда.

В дискусията е включено и как изкуственият интелект променя държавните политики, както и какво трябва да направи България, за да превърне потенциала си в тази област в реален икономически и обществен резултат. Президентът Илияна Йотова ще поздрави участниците във форума.