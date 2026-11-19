Китайската икономика показва нови признаци на забавяне. Промишленото производство и продажбите на дребно са нараснали по-слабо от прогнозите през октомври, а инвестициите в дълготрайни активи продължават да се свиват, съобщава "Ройтерс". Слабият вътрешен пазар поставя под въпрос доколко дълго страната ще може да разчита на износа като основен двигател на растежа.

Промишленото производство в Китай е нараснало с 4,8% на годишна база през октомври, показват данни на Националното статистическо бюро. Резултатът е под прогнозирания от икономистите ръст от 5,3% и отчита забавяне спрямо увеличението от септември, което е било 5,5%.

Още по-слаби са данните за вътрешното потребление. Продажбите на дребно са се увеличили с едва 0,4% през октомври при очакван ръст от 0,8%. Месец по-рано показателят е нараснал с 1,1%.

Според икономисти слабият пазар на труда и продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти ограничават разходите на домакинствата. Поевтиняването на жилищата намалява стойността на активите на собствениците им и допълнително отслабва потребителското доверие.

Резултатите са разочароващи и заради очакванията, че октомври ще донесе по-високо потребление. През месеца в Китай имаше седемдневни празнични почивни дни, а традиционната кампания за пазаруване по повод Деня на необвързаните продължава през октомври и ноември.

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Силното международно търсене на високотехнологични продукти, свързани с изкуствения интелект, и автомобили помогна на Китай да компенсира забавянето през второто тримесечие. Износът на стоки продължи да нараства и през октомври благодарение на глобалните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект.

Високотехнологичното производство е осигурило повече от половината от ръста на промишлената активност през първите десет месеца на годината. Зад добрите резултати в този сектор обаче остават проблемите на традиционните производства, ориентирани към вътрешния пазар.

През третото тримесечие китайската икономика нарасна с 4,5% на годишна база. Анализаторите смятат, че страната все още може да изпълни целта си за годишен растеж от 4,5% до 5% без въвеждането на мащабни нови стимули.

„Не очакваме въвеждането на нови стимулиращи мерки до края на годината. Данните само за октомври едва ли ще променят общата тенденция за годината. Продължаваме да прогнозираме, че годишният растеж на БВП ще остане над 4,5%“, заяви Джаопън Син, старши стратег за Китай в ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited).

Инвестициите в недвижими имоти са се свили с 21,6% през периода януари - октомври спрямо същите месеци на миналата година. Цените на новите жилища също са продължили да падат през октомври.

Инвестициите в дълготрайни активи са намалели с 8,1% за първите десет месеца на годината. Спадът се задълбочава спрямо отчетените 7,2% за периода януари - септември и е по-голям от прогнозираното от икономистите понижение от 7%.

На този фон безработицата в градските райони е спаднала леко - от 5,2% през септември до 5,1% през октомври.

Китайските власти въведоха мерки за по-евтино кредитиране на инфраструктурни и технологични проекти, както и допълнителна подкрепа за купувачите на жилища. Въпреки това икономистите отчитат необходимост от по-сериозни действия за стимулиране на вътрешното потребление.

Според анализатори на Macquarie през 2027 г. Пекин вероятно ще продължи да предприема мерки, достатъчни за постигане на заложения растеж от поне 4,5%. Мащабът на стимулите ще зависи до голяма степен от това колко силно ще се забави китайският износ.