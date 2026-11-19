36 напушения са констатирани в рамките на три часа при широкообхватен контрол на автомагистрала „Тракия“. Акцията е по линия на ROADPOL и е проведена днес за времето от 10.00 до 13.00 часа на паркинг, намиращ се на 265 километър от „Тракия“ в района на Сливен.

Снимка: МВР

Акцент са товарните автомобили и автобуси. Осъществен е контрол по отношение на неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и други.

Снимка: МВР

Проверени са 107 превозни средства и 126 лица. Установени са 6 случая на неправилно изпреварване, като 5 от тях са заснети с дрон. 2 товарни автомобила са спрени от движене за опасна техническа неизправност- износени гуми, съставени са актове за административни нарушения. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Издадени са 23 фиша за различен вид техническа неизправност на превозните средства.

Снимка: МВР