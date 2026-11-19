Осъждан 30-годишен мъж е задържан и обвинен за палеж на два автомобила в Пирдоп. Разследването за палеж на имущество със значителна стойност се води под ръководството на Районната прокуратура в Елин Пелин, Териториално отделение – Пирдоп.

Около 00:23 ч. на 14 ноември в града били запалени две коли, собственост на местен жител.

По време на разследването са направени огледи на мястото, претърсване, изземване и разпити на свидетели. Изискани и приобщени са и записи от камери за видеонаблюдение.

Така разследващите установяват, че към палежа е съпричастен 30-годишният Я.М., който вече е осъждан. Прокурор му повдигнал обвинение, а мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Районната прокуратура в Елин Пелин ще поиска от съда да наложи на обвиняемия мярка „задържане под стража”.