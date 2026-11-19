Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин публикуваха съвместно изявление след историческата си тристранна среща на върха в китайския град Шънджън. Разговорът им приключи без съвместна пресконференция пред медиите, но около час след като американската и руската делегация си тръгнаха, беше разпространено писмено комюнике, съобщава "Скай нюз".

Тримата президенти посочват, че се ангажират да работят за реформа на Организацията на обединените нации, така че тя „да е в състояние да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност“.

Освен това са се договорили да увеличат производството на преработени петролни продукти „в полза на всички държави“, въпреки международните санкции срещу продажбите на руски петрол.

В изявлението се потвърждава и „уважението към имунитета на държавните официални лица“ и се призовава Международният наказателен съд да не „злоупотребява“ със своята юрисдикция. Международният съд е издал заповед за арест на Владимир Путин заради предполагаемата му отговорност за военни престъпления във войната на Русия срещу Украйна, припомня "Скай нюз".

Лидерите също така подчертават, че „не трябва да се води ядрена война“, и се ангажират да „провеждат диалог“ за ядрените рискове и неразпространението на атомните оръжия, след като Тръмп призова за ядрено разоръжаване в своите встъпителни думи и в изказванията си преди срещата на върха.

Ето и пълния текст на съвместното изявление:

Като постоянни членове на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации Китай, Русия и САЩ са ангажирани с насърчаването на реформа на ООН, така че тя да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основната си мисия за поддържане на международния мир и сигурност.

Трите държави планират да увеличат производството и доставките на преработени петролни продукти в полза на всички държави. Те потвърдиха и значението на стабилните енергийни доставки.

Тримата президенти признаха, че принципът на съгласието на държавите и уважението към имунитета на официални лица са от първостепенно значение, и се съгласиха, че Международният наказателен съд и други подобни органи не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция.

Тримата лидери потвърдиха, че една ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде водена. Трите държави ще провеждат диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на атомни оръжия.