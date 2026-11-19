Деца пребиха свой съученик в берковското село Замфирово. По думите на близките на пострадалото дете побоят е нанесен във вторник, след края на учебните занятия. 11-годишното момче е открито в безпомощно състояние, а семейството твърди, че е бито с дървени пръти, метална тръба и бокс.

Според бабата Татяна Тодорова всичко започнало, когато внукът ѝ си тръгнал от училище. „Подгонили са го и са хвърляли камъчета по него. Той отвърнал“, разказва жената. По думите ѝ момчето било преследвано в продължение на три часа от три деца, които впоследствие го настигнали на поляна извън селото.

„Събарят го и започват да го бият. След това го събличат, унижават го. Искали са направо да го убият“, твърди жената. По думите ѝ нападателите използвали дебело дърво, пръчки, метален предмет и бокс. В ефира на "Здравей, България" семейството показа дрехите на детето, които са били намерени след нападението. „Анцугът му целият е скъсан“, каза бабата.

Близките твърдят, че момчето е със синини по тялото, а един от предните му зъби се клати след нанесените удари. „Извадихме медицинско. Детето е травмирано и не може да разкаже добре всичко случило се“, допълва бабата на момчето.

По нейни думи нападението е било прекратено едва след намесата на друго дете. „Едно деветгодишно момче ги е излъгало, че майката идва. Тогава са избягали“, разказва Татяна Тодорова.

Майката на пострадалото дете - Тедислава Пламенова, споделя, че синът ѝ отказва да се върне в училище. „Не може да преживее случилото се“, казва тя. Жената обмисля да премести сина си в друго училище в Берковица.

По случая вече е свикан координационен съвет. По информация на институциите с децата ще работи психолог, а социалните служби са провели разговори с всички замесени. Очаква се проверката да установи точните обстоятелства около нападението и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки.

Повече по случая гледайте във видеото.