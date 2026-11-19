Мощна гръмотевична буря със силен вятър и градушка доведе до проблеми с тока в десетки населени места в Северна България снощи. Най- много сигнали имаше от областите Монтана и Враца. Аварийни екипи работиха на терен до късно през нощта. Към този час авариите са отстранени.

За днес е в сила предупреждение за опасно силни пориви на вятъра, отново в северните части на страната.