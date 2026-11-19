-
Топло до края на седмицата, на места ще е над 20 градуса
-
"Дотам и обратно": Нова група черни лешояди полетя в Източните Родопи
-
Неучебен ден в 119 СУ заради кризата с „Топлофикация-София“
-
Какви опасности за екологията крият изплувалите контейнери по Южното Черноморие
-
Протест на животновъди затвори пътя София-Варна
-
Унищожиха 9000 стръка праз на семейство земеделци в Старозагорско
Мощна гръмотевична буря със силен вятър и градушка доведе до проблеми с тока в десетки населени места в Северна България снощи. Най- много сигнали имаше от областите Монтана и Враца. Аварийни екипи работиха на терен до късно през нощта. Към този час авариите са отстранени.
За днес е в сила предупреждение за опасно силни пориви на вятъра, отново в северните части на страната.
Редактор: Ина Григорова