Всяка година през ноември любителите на виното посрещат „Божоле нуво“ - традиция, дошла от Франция и популярна в много страни по света. Божоле е регионът, от който произхожда виното, а „нуво“ означава „младо“. Причината е, че от брането на гроздето до появата му на трапезата минават само няколко седмици. За производството му се използва сортът „Гаме“, който придава на виното характерния плодов вкус.

„Това е едно събитие в световен мащаб, тъй като се провежда в над 100 държави, в големите световни столици, като Токио, Ню Йорк и редица други градове. Очакваме с нетърпение появата на новата реколта на „Божоле нуво”, казва Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара.

„За да ви разкажа малко повече за традицията, ще трябва да се върнем към Франция след Втората световна война, в началото на 50-те години на миналия век, когато производителите в региона Божоле, който е част от Бургундия, се оказват с изключително богата реколта от грозде, но не разполагат с достатъчно бъчви, за да съхраняват цялото произведено количество по традиционния начин. Затова те поискали разрешение да реализират запасите си от грозде чрез модерна за времето си технология, която позволява вино, отлежало от 4 до 6 седмици, да бъде готово за консумация - така наречената въглеродна мацерация”, обяснява Делайе.

Това е техника за производство на вино, при която цели гроздови зърна ферментират в среда, богата на въглероден диоксид, преди да бъдат смачкани, а това допринася за по-плодовия вкус на виното.

„Днес „Божоле нуво“ има традиция, която е утвърдена - винаги в третия четвъртък на месец ноември, с регулация, според която преди тази дата не може да се показват бутилките и не може да се консумира виното”, казва още Стефан Делайе.

Шеф Анри Доно показва с какво можем да комбинираме „Божоле нуво”: „Аз съм шеф Анри Доно от френската част на Белгия. Завършил съм кулинарно училище и по-специално френска кухня. Днес ще сготвя апетайзер, който не само се комбинира чудесно с „Божоле нуво“, но и „Божоле нуво“ е част от нужните съставки. Нека го направим заедно”.

Червен лук, масло, захар, риган, мед, „Божоле нуво“, сол, пипер и козе сирене.

Цялата рецепта вижте във видеото.