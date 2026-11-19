Управляващите с нов опит да променят начина, по който се изчислява трудовият стаж в България. Само три седмици след като Конституционният съд отмени първите текстове, в Народното събрание отново е внесена поправката, според която стажът трябва да се отчита пропорционално на отработеното време. Този път, вместо поправката да дойде от Министерския съвет чрез Закона за държавния бюджет, както при първия опит, тя е внесена от народни представители като поправка директно в Кодекса на труда.

Преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев каза в ефира на "Твоят ден", че в КС коментира, че решението за тези промени може да бъде взето от Народното събрание, но това не може да стане чрез промените в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. КС не е посочил как да стане тази промяна, но е ясно, че това може да стане с отделна законодателна инициатива, каквато вече е направена с внасянето на законопроект за изменение на Кодекса на труда. Това се е случило на 10 ноември.

Ормандижев отбеляза, че сега работата на 4 часа се считаше за отработен цял ден, което води до неравенство – например, човек, който работи 2 часа – отчитат се 2 часа, което не е така при работещите на 4.

„Към момента, както е направена законодателната инициатива, а именно чрез изменение в отделен закон – т.е. Кодекса на труда, проблем за входирането на законовата процедура няма. Спазено е изискването на Конституционния съд”, допълни Орманджиев.

Експертът по човешки ресурси Мария Стоева обясни какви ще бъдат последиците за работещите на 4 часа. Тя предупреди, че отговорността отново се прехвърля върху работника. „Най-вероятно няма да бъдат засегнати много хора. В България има около 280 хиляди души, които работят на непълно работно време”, коментира Стоева.

По думите ѝ осигурителните права на тези служители няма да бъдат засегнати, но ще има промени при платения отпуск и допълнителното възнаграждение за трудов стаж. „Човек, който работи на 4 часа, няма да може да има 20 дни отпуск, както хората на 8 часа, а съответно ще има 10 дни”, обясни експертът.

Според Стоева евентуалните промени няма да решат проблема със сивата икономика, а могат допълнително да ощетят работниците. „Отново се слага отговорността върху работника. Ако той е нает на по-малко часове, за да се крият доходи, в момента най-вероятно няма механизъм, с който да повлияе на работодателя. По този начин ние го ощетяваме още повече”, смята тя.

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