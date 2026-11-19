Четири сравнително малки контактни точки свързват автомобила с пътната настилка. От тях зависят сцеплението, спирането и поведението на колата в завой. Затова характеристиките и състоянието на гумите имат значение при всяко пътуване, независимо от сезона.

През последните години на пазара се забелязва интересна промяна. Част от шофьорите, които преди са търсили гуми втора употреба, днес се насочват към нови модели в достъпния ценови сегмент. Едновременно с това нараства интересът към всесезонните гуми. Какво стои зад тези тенденции?

Новите производители променят възможностите за избор

Една от причините е разнообразието от марки и модели, които вече се предлагат на европейския пазар.

Производители от Китай и Южна Корея разширяват присъствието си с гуми в различни ценови категории. Част от тези марки доставят оборудване и за автомобилни производители, а конкуренцията създава повече възможности за избор.

Това променя и начина, по който шофьорите сравняват предложенията. Наред с утвърдените европейски марки, те могат да разгледат модели от производители, които преди са били по-слабо познати на местния пазар.

„Виждаме го всеки сезон. Клиенти, които преди питаха за втора употреба, сега питат за азиатски марки“, коментира Александър Александров, зам.-управител на Гуми Диана.

Какво получаваме с един нов комплект гуми?

Предимството на новите гуми е, че разполагат с неизползван протектор и известна история на продукта. Техните характеристики могат да бъдат проверени още преди монтажа.

Европейският етикет предоставя информация за сцеплението на мокра настилка, горивната ефективност и външния шум. Независимите тестове допълват тази информация с резултати от изпитвания при различни условия.

При гумите втора употреба историята на експлоатация и съхранение невинаги е известна. Част от възможните увреждания също могат да останат незабелязани при обикновен визуален оглед.

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Защо интересът към всесезонните гуми расте?

Всесезонните гуми също привличат все повече внимание според наблюденията на Александър Александров.

Причината е лесна за разбиране. Един комплект, предназначен за използване през цялата година, предлага удобство и спестява необходимостта от сезонна смяна между летни и зимни гуми.

Подходящи всесезонни модели могат да се представят добре при умерен климат и предимно градско шофиране.

При редовни пътувания по заснежени планински пътища и продължителни периоди с ниски температури специализираните зимни гуми осигуряват по-подходящи характеристики.

Затова изборът зависи от обичайните маршрути, климатичните условия и конкретния автомобил. Ако се колебаете, в центровете на Гуми Диана ще ви помогнат да изберете правилния модел гуми според това къде и как карате.

Какво ни показва състоянието на гумите?

Дори най-подходящият модел има нужда от редовна проверка. Няколко основни показателя дават полезна информация за състоянието на гумите:

Протекторът: дълбочината и равномерността на износването имат значение за сцеплението, особено върху мокри и заснежени настилки.

дълбочината и равномерността на износването имат значение за сцеплението, особено върху мокри и заснежени настилки. Налягането: понижаването на температурите може да доведе до промени в него, затова проверките през студените месеци са особено полезни.

понижаването на температурите може да доведе до промени в него, затова проверките през студените месеци са особено полезни. Видимите повреди: пукнатини, подутини и деформации са основание за професионален оглед.

пукнатини, подутини и деформации са основание за професионален оглед. Размерът и индексите: те трябва да отговарят на изискванията на производителя на автомобила.

В България от 15 ноември до 1 март законът изисква гумите да са предназначени за зимни условия или да имат протектор с дълбочина най-малко 4 мм.

Избор, съобразен с автомобила и пътя

Развитието на пазара предлага повече възможности на шофьорите, но основните критерии остават непроменени. Значение имат характеристиките на гумите, условията на използване и редовната им поддръжка.

Подходящите гуми са важна част от безопасността, но също толкова значение имат вниманието зад волана, съобразената с пътните условия скорост и поддържането на достатъчна дистанция. Всяко от тези неща допринася за по-предвидимо и спокойно пътуване.