Днес от 7:30 до 19:30 ч. временно ще бъде ограничено преминаването в активната и аварийната лента в участъка от 193-и до 192-и км на АМ „Тракия“ в платното за София в област Стара Загора. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

Причината са частични ремонти на асфалтовата настилка.

От Агенция „Пътна инфраструктура” призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта. Водачите се предупреждават и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на интернет страницата на АПИ – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.