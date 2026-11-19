Мощна гръмотевична буря със силен вятър и градушка доведе до проблеми с тока в десетки населени места в Северна България в сряда вечерта. Най-много сигнали имаше от областите Монтана и Враца.

През нощта екипите на електроразпределителното дружество са отстранили част от авариите, но на някои места работата ще продължи и през деня, като се очаква в късния следобед токът да бъде пуснат. Към момента без електричество са селата Владимирово и Лехчево в община Бойчиновци, Расово в община Медковец, Драганица в община Вършец, Бъзовец в община Вълчедръм, Бели мел в община Чипровци, Бъзовец в община Вълчедръм и Горно Церовене в община Якимово, уточниха от областната управа в Монтана, предава кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков. В момента времето е слънчево и ясно, обстановката в региона е спокойна.

От хидрометеорологичната обсерватория в Монтана съобщиха, че през нощта в региона са паднали от 11 л до 21 литра на квадратен метър дъжд. Най-голямото количество е във Вършец – 21 л/кв.м. В Монтана са измерени 19 л/кв.м, в Чипровци – 18 л/кв.м, в село Замфирово, община Берковица – 18 л/кв.м, в село Говежда, община Георги Дамяново – 18 л/кв.м, в село Василовци, община Брусарци – 17 л/кв.м.

Градушка през нощта е паднала в селата Бъзовец и Септемврийци в община Вълчедръм. Тя е била с големината на грахово зърно и няма данни за нанесени щети, казаха от метеорологичната обсерватория в Монтана.

За днес е в сила предупреждение за опасно силни пориви на вятъра, отново в северните части на страната.