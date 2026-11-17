През следващите дни отново ни очакват високи температури. Тази сутрин дъждовете навсякъде спряха. Денят ще премине без валежи и с повече облаци в часовете преди обяд в Източна България. Ще се усеща умерен западен вятър, който на моменти ще е силен. Максималните температури ще са сравнително високи и ще достигат от 12 до към 17-18 градуса в западната част на Дунавската равнина и Тракия.

В планините денят ще премине без валежи. Слънцето често ще успява да се покаже. Въпреки това ще бъде ветровито, с умерен до силен западен вятър. Той ще носи и малко по-студен въздух и температурите по върховете ще достигат около 0 градуса. В по-високите части очакваме стойности между 5 и 10 градуса.

В дните до края на седмицата времето у нас ще остане нестабилно и променливо. На много места ще има кратки валежи от дъжд, последвани от слънчеви часове. По-значителни валежи се очакват в сряда, а в четвъртък и петък на места може и да прегърми. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина на моменти ще е силен с посока от запад. Въпреки това температурите ще останат сравнително високи, като в някои части те ще надхвърлят 20 градуса.

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