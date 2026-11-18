Когато изхвърляме храна, заедно с нея изхвърляме и водата, енергията, труда и вложените пари, а после плащаме цената с климатичните. Хранителните отпадъци причиняват до 10% от глобалните парникови емисии – повече от пет пъти емисиите на авиацията. Темата коментираха Асен Ненов и Анита Асенова, които са автори в Климатека в ефира на "Социална мрежа".

Асенова каза, че на човек се падат около 96 кг изхвърлена храна годишно. От общия процент половината отива на боклука именно от домакинствата. Тя посочи, че често не планираме достатъчно количество хратна, което купуваме, и от което имаме нужда.

Ненов обясни, че когато изхвърлим храна и тя се разлага, се отделя метан, който е много силен парников газ.

Асенова обясни, че изкуственият интелект може да ни помага в това да не разхищаваме храна, като дава рецепти за менюто си. Освен това и все повече фирми работят с AI, където той помага в ресторантьорския бизнес точно в планирането на количествата нужна храна.

Ненов каза, че хората трябва да се замислят дали искат да "хвърлят парите в кофата".

Целия разговор гледайте във видеото.