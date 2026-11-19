Безпрецедентна тристранна среща на върха между САЩ, Русия и Китай. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин се събраха в китайския град Шънджън.

Същинските тристранни разговори са насрочени за 8:30 ч. българско време. Основните теми са ограничаването на ядрените арсенали и войната в Иран. Според анализатори обаче не се очакват конкретни споразумения.

Преди общата среща Тръмп ще разговаря отделно със Си Дзинпин за търговията и редкоземните метали. Предвидени са и двустранни разговори с Путин – първите след срещата им в Аляска миналата година.