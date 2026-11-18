Много по-близо сме до избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, особено след четиридневните изслушвания на кандидатите, продължили общо 38 часа. Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната” и зам.-председател на антикорупционната комисия в НС Велислав Величков в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Изборът е първа точка в парламента в петък, като за попълване на парламентарната квота от 11 души е нужно мнозинство от 160 гласа. Според Величков сметките показват, че групите на „Прогресивна България”, „Демократична България” и „Продължаваме Промяната” събират 168 гласа, а в гласуването могат да се включат и от „Възраждане”.

Какви са „червените линии”

От общо 20 кандидати за двете колегии депутатите трябва да изберат шестима за съдийската и петима за прокурорската колегия. Величков посочи, че ключово значение са имали изисканите кадрови досиета на кандидатите.

Според него в част от тях има „червени линии” – магистрати, движени с „кариерен асансьор”, които са прекарали преобладаващата част от кариерата си в командировки, придвижвани от едни и същи административни ръководители.

Величков подчерта, че трите групи имат 12 достойни кандидати, но за да има „бял пушек” и да се избере пълен състав без нов тримесечен цикъл и лобиране, са нужни взаимни компромиси с управляващите. Той обаче беше категоричен, че в новия съвет не бива да влизат хора, които да възстановят статуквото в прокурорската колегия, нито кандидати на извънпарламентарни кръгове, попаднали в списъка на „Прогресивна България”.

Новият главен прокурор

По думите на Величков новият състав трябва да е коренно различен от досегашния, който стои на поста вече 9 години и 2 месеца при 5-годишен мандат – без „джуджета”, частни клубове, тайни зависимости и компромати.

Той отбеляза, че след избора на професионалната квота – където прогнозата му от „листчето” с шест имена се е потвърдила почти изцяло – в прокурорската колегия влиянията на бивши главни прокурори са се разделили. Затова за първи път от 15 години парламентарната квота ще има решаваща роля при избора на нов главен прокурор.

Според Величков първият тест за новата прокурорска колегия ще бъде дали ще смени ръководителя на Софийската градска прокуратура г-жа Русинова, както и други спорни ръководители на ключови прокуратури.

„Ако има избран в пълен състав Висш съдебен съвет и няма разтягане на процедурите, мисля, че за Великден трябва да има и нов главен прокурор, и нов председател на Върховния административен съд”, прогнозира Величков.

Целия разговор гледайте във видеото.