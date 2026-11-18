Снимка: gettyimages
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Демократите номинираха Хакийм Джефрис за председател на Камарата на представителите, когато новият американски Конгрес започне работа догодина.
Джефрис, конгресмен от Ню Йорк, който от 2023 г. заема поста лидер на малцинството, се очертава като един от най-изявените опоненти на Доналд Тръмп.
Очаква се той да бъде официално избран за председател, когато Камарата на представителите се събере в началото на следващата година. Демократите ще разполагат с мнозинство от поне 257 места - най-голямото им представителство от близо две десетилетия насам.
56-годишният политик ще стане първият чернокож законодател, заемал поста председател на Камарата, и първият демократ на тази длъжност след Нанси Пелоси, която се оттегли от Конгреса в края на тази година.
Редактор: Георги Иванов