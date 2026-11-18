Екипажът на танкер за втечнен нефтен газ напусна плавателния съд, след като корабът беше ударен от снаряд при преминаването си през Ормузкия проток. Инцидентът е станал край бреговете на Оман, съобщава "Ройтерс".

Танкерът с име „Tara Gas“ е плавал под панамски флаг. След удара на борда избухнал пожар. Оманските власти са евакуирали 24-членния екипаж, докато корабът се намирал на около две морски мили от полуостров Мусандам.

Индийското министерство на външните работи потвърди, че плавателният съд е бил атакуван на 16 ноември. Всички моряци са с индийско гражданство. Двама от тях са приети в болница в пристанищния град Хасаб.

„Продължаващите нападения срещу плавателни съдове в региона будят сериозна тревога и представляват сериозна заплаха за сигурността на цивилните моряци“, посочват от индийското външно министерство.

Засега няма подробности за състоянието на танкера и други пострадали. Собственикът на плавателния съд e компанията Global Gas, базирана на Маршаловите острови.

Нападенията срещу кораби в района на Ормузкия проток зачестиха през последните седмици. Това допълнително повишава опасността за международното корабоплаване през един от най-важните маршрути за транспортиране на енергийни ресурси.