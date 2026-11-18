Европейската комисия предложи допълнителна финансова подкрепа за Украйна в размер на 45 милиарда евро през 2027 г. Средствата трябва да помогнат на Киев да покрие значителния недостиг в държавния си бюджет и да продължи да финансира отбраната и основните обществени услуги на фона на продължаващата война с Русия.

Предложението предвижда парите да бъдат предоставени под формата на заем, който Украйна ще трябва да изплати едва след като получи репарации от Москва за нанесените по време на войната щети.

„Смятаме, че това е най-добрият начин да осигурим на Украйна силна позиция на масата за преговори. Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия плати за щетите, които е причинила на страната“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очакванията са през следващата година Украйна да се изправи пред недостиг на финансиране от около 70 милиарда евро. Предлаганият от Брюксел заем би покрил приблизително две трети от необходимите средства.

Според представения план до 25 милиарда евро ще бъдат насочени към отбраната, включително военна техника и укрепване на украинската отбранителна индустрия. Останалите 20 милиарда евро са предвидени за подкрепа на държавния бюджет, така че страната да може да поддържа работата на институциите и основните обществени услуги.

Финансирането ще бъде осигурено чрез заеми, които Европейският съюз ще набира на международните капиталови пазари, като гаранцията ще бъде европейският бюджет. Предвижда се и възможност приходите от блокираните руски активи да бъдат използвани за обслужване на задълженията.

От Европейската комисия подчертават, че подкрепата трябва да осигури финансова предвидимост за Киев и да укрепи позициите на страната при евентуални мирни преговори. Предложението предстои да бъде разгледано от държавите членки. Новата инициатива идва само дни след като Европейският съюз одобри рекордна финансова помощ за Украйна и разшири санкциите срещу Русия.

На 16 ноември външните министри на страните членки одобриха отпускането на близо 8 милиарда евро за Киев. Това е най-голямото еднократно плащане по европейския механизъм Ukraine Facility. Около 5 милиарда евро от сумата са свързани с европейския заем за подкрепа на Украйна през 2026 г.

Решението беше взето след изпълнението на повече от 20 ангажимента за реформи от украинска страна. Те обхващат съдебната система, борбата с корупцията и прането на пари, управлението на държавните активи, енергетиката и подобряването на бизнес средата.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на европейските институции за решението и подчерта необходимостта от навременна финансова помощ преди зимата, когато руските удари срещу енергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура създават допълнителни затруднения за страната.

Паралелно с финансовата подкрепа ЕС прие и нови санкции срещу Русия, обхващащи 113 физически и юридически лица. Ограниченията са насочени към финансови институции, енергийни компании и структури, свързвани с финансирането на руската военна агресия и дейността на т.нар. сенчест флот. В санкционния списък попаднаха близо 50 руски банки и финансови институции. По настояване на България от първоначалния проект бяха изключени две банки, работещи на руския пазар, но притежавани мажоритарно от български компании. Европейският съюз въведе и допълнителни ограничения срещу лица и организации, свързвани с кибератаки, саботажи и действия за дестабилизиране на европейски държави.