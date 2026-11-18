Народни представители от „Прогресивна България“ са внесли промени в Кодекса на труда, с които се предлага трудовият стаж да се изчислява почасово. Според депутата от ГЕРБ Илиана Жекова това може да доведе до по-бавно натрупване на стаж, по-късно увеличение на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и до намаляване на полагаемия платен годишен отпуск.

„Забелязваме една негативна тенденция, която вече за втори път се появява - важни промени в законодателството, свързани с трудови права на български граждани, да се внасят не от Министерския съвет, а от народни представители“, заяви Жекова.

По думите ѝ така се заобикалят процедурите за обществено обсъждане и предварителна оценка на въздействието. Тя припомни, че подобни текстове вече са били отменени от Конституционния съд, след като са били включени в Закона за държавния бюджет.

„На практика хората ще бъдат ощетени и в заплащането си, и във връзка с полагаемия им платен годишен отпуск. Считаме, че трябва да има широко обществено обсъждане, да се чуят аргументите на работодателските организации, на синдикатите и на всички заинтересовани страни“, допълни депутатът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира внесените промени. Той заяви, че според него става дума за нов опит да бъдат засегнати трудовите права на работещите.

Борисов отправи критики и към бюджета за следващата година. „Взимат дългове, за да се правят на щедри“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той отхвърли и всякаква отговорност на ГЕРБ за решенията на настоящото финансово министерство, като заяви, че те са изцяло отговорност на управляващите.

Борисов коментира и потопените кораби в Черно море. По думите му поредицата от подобни инциденти показва, че държавата не реагира достатъчно решително. „Ние сме се превърнали в пиратска държава, а правителството не смее да каже кои са пиратите“, заяви той. На въпрос как би реагирал в подобна ситуация Борисов посочи, че би предприел действия срещу морските дронове, като използва авиацията и наличните системи за отбрана. Той настоя и за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него темата изисква обсъждане на най-високо държавно ниво.

Лидерът на ГЕРБ обърна внимание и на срещата между Владимир Путин и Си Дзинпин. Той заяви, че не очаква бързи резултати за прекратяване на войната в Украйна предвид продължаващото изостряне на конфликта.