Технологичният гигант Nvidia няма да върне Дженсън Хуанг на поста му. Това обяви председателят на борда на директорите Харви Джоунс. Повод за изказването му е кампанията за връщането на Хуанг, а в подкрепа на идеята се обявиха президентът на САЩ Доналд Тръмп и най-богатият човек в света - Илон Мъск.

Самият Хуанг каза, че за него щяло да бъде чест бордът на директорите да го върне начело на компанията. Той беше принуден да напусне, след като се разкри връзката му с млада жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Освен това беше разкрито, че през Сингапур и Малайзия са били изнесени модерни чипове на Nvidia за Китай, въпреки забраните за такива продажби.