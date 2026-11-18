Трудно е да се смята, че поредицата от сривове в ключови системи в САЩ – имейли, полети, банки, не са свързани, имайки предвид, че възникват едно след друго. Истината обаче е, че този път проблемите не са свързани помежду си и не представляват кибератаки, въпреки краткия времеви интервал. Това е и официалната версия на повечето от засегнатите компании, каза експертът по киберсигурност Спас Иванов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Най-големият срив, този в Microsoft, е засегнал отделни услуги, а не цялата система, коментира той. Ако е бил в толкова мащабен, много от услугите и приложенията, щяха да „излязат от строя” едновременно, но това не се случи, допълни Иванов. Той обаче подчерта, че много компании използват Microsoft и затова се е стигнало до голямото затруднение на компаниите. Иванов беше категоричен, че след срива няма загуба на данни и никой не е открил нищо нередно – т.е. там кибератака няма.

Иванов коментира и темата за строго секретната мрежа, която Националната агенция за сигурност на САЩ използва за вътрешните си комуникации и която не функционира. Той посочи, че тази мрежа е изолирана от интернет и не може да се говори за кибератака. По-скоро става въпрос за неправилно проведена профилактика. Специалистът допълни, че това най-често е причината за такива сривове и не всяко спиране на услуга се дължи на кибератака.

Сривовете на системи на търговски компании експертът определи като сериозен проблем и допълни, че подобни проблеми вероятно са в резултат на кибератаки.

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