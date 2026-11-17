Още един повод за спор между управляващи и опозиция - този път заради бюджета на Регионалното министерство. От "Демократична България" съобщиха, че в публикуваните за обществено обсъждане текстове от бюджета и тези, внесени официално в парламента, има разминаване от един милиард евро. Регионалният министър контрира т.нар. "празен чек" е заради поети в следващите три-четири години ангажименти за строителство на инфраструктурни проекти.

Докато депутатите обсъждаха новата бюджетна рамка, „Демократична България“ атакува властта. Поводът - пари, които кабинетът е заложил в план-сметката за регионалното министерство.„Между бюджета, който беше представен пред Министерството на финансите, и този, който е внесен в парламента, има един милиард евро повече. Това е да харчиш като луд с картечница“, каза Мартин Димитров от „Демократична България“.

Критика дойде и от други партии извън управлението. „Тези хора вече не могат да ни изненадат с нищо след това, което направи Агенция „Пътна инфраструктура“ и че след манипулации коригираха дефицита за 2025 година“, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ.

„Това нещо е факт, не казват за какво ще подписват договори. Но едно е сигурно - че за да ги залагат тези пари, вече са се договорили с фирмите“, каза Цончо Ганев от "Възраждане".

Регионалният министър Иван Шишков обясни, че в бюджета за 2027 г. са заложени значителни средства за проектиране на големи инфраструктурни обекти. И допълни, че става въпрос не за един, а за два и половина милиарда евро.

„Празният чек, за който се говори, означава поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни проекти в рамките на следващите две, три, четири години. Този чек имаме да го напълним с много обекти и аз даже бих казал, че може да се зададе въпросът защо са толкова малко парите“, каза той.

По думите му тази практика гарантира финансова дисциплина и решава предишния проблем, констатиран и от Сметната палата, при който АПИ е сключвала договори без финансово обезпечаване.