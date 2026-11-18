Бюджетът за 2027 г. се опитва да направи невъзможното – едновременно да намалява разходите, дефицита и новия дълг и да увеличава плащанията за семействата, младите хора, лекарите, пенсионерите и учителите. Затова казваме, че бюджетът е социален в условията на огромен натиск за намаляване на разходите – както от Европейската комисия, така и от части от опозицията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на „Здравей, България”.

Той подчерта, че социалният пакет е адекватен, защото в много аспекти изпреварва инфлацията.

„Няма такъв случай, в който за една година да стигнеш от 5 до под 3% дефицит", коментира още Пеканов. Европейската комисия иска страната ни да предприеме мерки за ограничаването му. Такива още не са взети, но България е поела ангажимент да излезе от процедурата по свръдефицит за срок от три години и според Пеканов това е напълно възможно. За 2026-а прогнозата на кабинета е била за 5,7%, но сме успели да приключим годината на 5.

Вицепремиерът беше категоричен, че няма плащания в бюджета, които не могат да бъдат обяснени.

По отношение на парите за общините Пеканов каза, че кабинетът не е заявявал, че ще бъдат спрени всички проекти и че няма да има пари за тях.

Според вицепремиера наложената на голяма хранителна верига глоба няма да окаже негативно влияние върху инвестициите и дори напротив - водели се разговори за още вложения. Пеканов подчерта, че за периода януари – август инвестициите у нас са нараснали двойно в сравнение със същия период на миналата година.

„Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган, който провежда такава процедура от две години. Но ние не сме се намесвали”, каза още Пеканов.

Той коментира изказването на Михаил Петров, който беше председател на УС на „Кауфланд”. „След като той нападна по доста неприятен начин, напълно адекватно вицепремиерът Александър Пулев му отговори. Аз също му отговорих с ирония, защото не исках да влизам в този невъзможен тон, който беше наложен. След което бях нападнат доста сериозно от активисти на ДБ, мрежите на Мирчев, които ми казаха: „Как може да обиждате?” Но този човек обижда нас като общество - естествено е правителството да отговори и реакцията беше правилна”, коментира Пеканов.

„Тези заклинания, че някой ще си тръгне, при положение че прави огромни печалби на българския пазар, не ми звучат реалистично”, каза още вицепремиерът.

Пеканов коментира още кредитния рейтинг на страната, като заяви, че той не е понижен. Понижени били само някои параметри на прогнозата.

„Ние работим за нови инвестиции и за тази година те вървят добре, както и икономиката като цяло. В анализа на Standard and Poor пише обратното на това, което Денков и Асен Василев казват - няма риск от рецесия, а прегряване – ниска безработица. В същото време продължава да се прави социална политика. Анализът казва още, че няма да има проблем, ако икономиката се охлади”, обясни вицепремиерът.

Той каза още, че търговското салдо е негативно, затова освен инвестиции, трябва да има и конкурентно българско производство, за да може да изнасяме в чужбина наши продукти и да намаляваме дисбаланса.

Пеканов коментира и думите на Асен Василев, че на човек се падат 336 евро повече данъци, 46 евро са повече социалните придобивки, а „290 евро отиват за гълъбарника”. „Асен Василев е добър с думите, но доста от неговите партньори видяха, че това са само думи. Те представляват сериозна манипулация с данните”, заяви Пеканов.

Той коментира и ценообразуването в енергийния сектор. Най-скъпият ресурс, който се използва, определя цената, а у нас това е природният газ, обясни вицепремиерът. И посочи, че за съжаление в България няма достатъчно енергия, произведена от ВЕИ и ядрени централи. „Запълваме дупките” с въглищни централи, за които има допълнителен данък, плюс газ – затова и цената е такава.

Вицепремиерът каза, че правителството няма за цел да замразява доходите в публичния сектор, но всякакви помощи трябва да бъдат таргетирани.

Целия разговор гледайте във видеото.