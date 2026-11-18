Демократът Мери Пелтола печели надпреварата за сенатското място на щата Аляска, показват прогнозните резултати на американските медии. Тя побеждава опонента си от Републиканската партия Дан Съливан и дава на партията си девети сенатски мандат от междинните избори, след които Демократическата партия вече има мнозинство от 56-44 в горната камара на Конгреса на САЩ.

53-годишната Пелтола, която работеше в търговския риболовен сектор, преди да влезе в политиката, стана първият демократ, спечелил място в Сената на САЩ в родния си щат от близо 20 години. Тя е и първият коренен жител на Аляска, който някога е правил това. Коренните жители на Аляска съставляват между 15 и 18 процента от населението на щата - най-високия процент коренно население от всеки друг щат в САЩ.

Надпреварата в този щат беше последният необявен резултат в изборите за Сенат. Победата на Пелтола дава на демократите най-голямото им мнозинство в Сената от 2009 г. насам.

Според прогнозните резултати Пелтола печели 50% от гласовете срещу 46% за Съливан - достатъчно, за да премине прага от 50% и да избегне допълнителни кръгове за преброяване по системата за гласуване с подреждане на кандидатите по предпочитание, използвана в Аляска.

През 2024 г. Тръмп спечели в щата с 13 процента преднина, но недоволството на избирателите от високите разходи за живот и силната независима политическа линия на щата върнаха демократите отново в играта.

“Като дългогодишен жител на Аляска, посветил кариерата си в служба на нашия щат, няма по-голяма чест от това да получа подкрепата на хората тук в борбата ни да се справим с корпоративната алчност, да намалим разходите и да поставим Аляска на първо място“, написа Пелтола в социалната мрежа Х.

We did it, Alaska! https://t.co/4bDrCCl10d — Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър, който привлече Пелтола като опонент на Съливан, приветства победата ѝ в отделно съобщение, публикувано в Х, наричайки я “подарък за Аляска, Сената и цяла Америка“.