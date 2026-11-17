Семействата вече да не губят детските надбавки за цяла година заради неизвинени отсъствия на децата от училище или детска градина. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, които получиха подкрепа на първо четене в парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика.

Депутатите одобриха два законопроекта - на ГЕРБ-СДС и на Министерския съвет. И двата бяха подкрепени със 17 гласа „за“, като един представител на „Възраждане“ се въздържа.

Една от основните промени е свързана със санкциите за неизвинени отсъствия. В момента месечните помощи се прекратяват, ако в рамките на един месец дете в задължителна предучилищна възраст отсъства без уважителна причина повече от три дни, или ако ученик натрупа повече от пет неизвинени учебни часа. След това семейството няма право да получава помощите в продължение на една година.

Правителството предлага тази санкция да бъде значително облекчена. Вместо прекратяване на плащанията и едногодишна забрана, помощите ще се спират само за месеца, през който са допуснати отсъствията.

Другата съществена промяна предвижда разширяване на кръга от семейства, които могат да получават помощи за деца в България. Предложенията засягат чуждестранни граждани с дългосрочно или постоянно пребиваване, бременни жени, както и семейства, получили закрила в страната.

От ГЕРБ-СДС посочват, че действащите разпоредби създават неясноти, заради които дирекциите „Социално подпомагане“ често отказват помощи на деца, които законно живеят и се отглеждат в България.

Според вносителите много от тези откази впоследствие се отменят от административните съдилища, тъй като противоречат на европейското законодателство и международните ангажименти на страната за закрила на децата. Целта на предложените промени е да се въведат ясни правила и еднакво прилагане на закона.

Законопроектът на Министерския съвет също предвижда гарантиране на достъпа до семейни помощи за определени категории чужди граждани, включително бременни жени и семейства с предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците. Условието е те да пребивават и да отглеждат децата си в България, като за получилите закрила правото ще се прилага за периода на нейното действие.

Предложенията засега са одобрени само на първо четене в парламентарната комисия. За да влязат в сила, законовите промени трябва да преминат през гласуване в пленарната зала и окончателно приемане от Народното събрание.