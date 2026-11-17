Компанията на Илон Мъск – „Спейс Екс”, може да инвестира в България. Това стана ясно от среща днес на нейни представители с вицепремиера Александър Пулев.

На разговора присъства и временно управляващият посолството на Съединените щати у нас Мартин Макдауъл.

Обсъждано е изграждане на комуникационен център на „Спейс Екс”, както и развитие на сателитна телекомуникационна инфраструктура.

Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. Според премиера Румен Радев това е ръст от над 100% спрямо същия период на предходната година.