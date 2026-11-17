Един от най-ценните паметници на антична Сердика – амфитеатърът, все още остава частично скрит. За съхраняването и разкриването му беше представен инициативен комитет.

В него се обединяват представители на институциите, политиката, науката и културата. Основната му цел е превръщането на обекта в достъпно културно пространство.

„Основната цел на инициативния комитет е да събере тези институции и да им помогне да си свършат работата максимално добре и максимално бързо", заяви координаторът на проекта Виктория Терзиева.

„Много е важно да бъде завършено археологическото проучване, за да можем да се ориентираме по-адекватно какво предстои", каза проф. Людмил Вагалински.

„Обектът се намира във възможно най-идеалния център , на метри от сградите на Министерски съвет, на Президентството, на институциите и изключително сложна е ситуацията със собствеността, това е най-големият проблем”, допълни историкът доц. д-р Тодор Чобанов.