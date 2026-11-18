Във Франция има изпитателен център, в който под един покрив могат да бъдат пресъздадени различни опасни ситуации на пътя – от гъста мъгла до проливен дъжд. В специално изградено помещение има истински път, пътни знаци и автомобил, който може да се движи със скорост до 20 км/ч. Само с натискането на един бутон условията се променят, а изследователите проверяват как реагират автомобилните камери и датчици.

В изграждането на центъра са вложени около 2 милиона евро. Целта е да се установи доколко надеждно работят системите за безопасност на автомобилите, когато видимостта рязко се влоши. „Уникалното е, че събираме три неща на едно място. Можем да създадем мъгла и дъжд, а вътре имаме истински път. Можем да вкараме автомобил и дори да го пуснем в движение със скорост до 20 километра в час“, обясни ръководителят на изследователски екип във френския център Cerema Фредерик Бернарден.

По думите му условията в помещението са близки до тези в природата. Изследователите измерват гъстотата на мъглата, силата на дъжда и размера на водните капки. Могат да създадат мъгла, при която видимостта пада под 10 метра, както и да възпроизведат условия с видимост до 1000 метра.

За мъглата се използват изключително фини водни капчици, разпръсквани от тавана. При дъжда капките са по-едри. Системата позволява да бъде симулиран валеж от 300 милиметра на час, като водата се филтрира и използва повторно.

В центъра не се обучават шофьори. Там идват автомобилни производители, компании за оборудване, производители на датчици и стартъпи, които тестват продуктите си още в процеса на разработка. Изпитват се и различни технологии, сред които лидарите – датчици, които използват инфрачервена светлина, невидима за човешкото око.

Изследванията помагат на компаниите да разберат какви са ограниченията на техните системи. Например при определена гъстота на мъглата датчикът може вече да не успява да засече пешеходец на конкретно разстояние. Затова е важно автомобилът сам да разпознава условията и да преценява доколко може да разчита на камерите и останалите си датчици.

Екипът работи и по система с изкуствен интелект, която използва изображения от вече съществуващи крайпътни камери. Алгоритмите анализират кадрите в реално време и определят дали има мъгла, дъжд или сняг. Следващата цел е технологията да може да измерва и видимостта в метри, както и интензивността на валежите.

Разработките на центъра не се ограничават само до автомобилния транспорт. Изследователите са работили и по проекти за авиацията и железопътния сектор. При самолетите инфрачервени камери могат да откриват хора на летището чрез топлината на телата им. Във Франция са тествани и лидари и радари, които могат да бъдат използвани при разработването на автономни влакове.

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