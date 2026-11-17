Бившият изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia Дженсън Хуанг призна, че е допуснал „сериозни грешки“ в личния си живот, но заяви готовност да се върне начело на компанията. Междувременно стана ясно, че на 1 декември той ще бъде изслушан при закрити врата в Конгреса на САЩ заради скандала с предполагаема извънбрачна връзка с жена, заподозряна в сътрудничество с китайското разузнаване. Това съобщават Sky News и Франс прес.

В първото си публично изявление след оставката Хуанг признава, че поведението му не е отговаряло на стандартите, които компанията изисква от своите служители. „Не оправдах стандартите, които се очакват от всеки в Nvidia. Допуснах сериозни грешки в личния си живот“, заявява той.

Предприемачът обаче не изключва възможността отново да оглави технологичния гигант. По думите му след оттеглянето му е получил множество обаждания от служители, инвеститори, бизнес партньори и клиенти, които са настояли да се върне на поста.

Хуанг посочва, че за него би било чест да поеме отново ръководството, ако Съветът на директорите прецени, че това е в интерес на компанията и нейните акционери. Според информация на Sky News обаче към момента ръководният орган не обсъжда възстановяването му на длъжността.

Скандалът около съоснователя на Nvidia придоби и измерения, свързани с националната сигурност на САЩ. Американски законодатели разследват дали предполагаемите му лични отношения с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване, са могли да улеснят достъпа на китайски компании до усъвършенствани американски чипове, чиито доставки са ограничени от Вашингтон.

На 1 декември Хуанг ще отговаря на въпроси пред представители на три комисии в Камарата на представителите - по външните работи, разузнаването и стратегическото съперничество с Китайската комунистическа партия.

„Американците очакват отговори за ролята на г-н Хуанг и Nvidia в допускането на опасни представители на Китайската народна република до най-модерните ни чипове, както и за ролята на предполагаем китайски агент в този скандал“, заявиха председателите на комисиите Брайън Маст, Джон Муленар и Рик Крауфорд.

Тримата републиканци настояват да бъдат изяснени възможните рискове за американската национална сигурност. За 2 декември е предвидено и изслушване на главния юрисконсулт на Nvidia Тим Тетър.

Случаят предизвика сериозни сътресения за компанията, която е сред водещите световни производители на чипове за изкуствен интелект. След разкритията за личния живот на Хуанг и съмненията за възможен пробив в сигурността акциите на Nvidia понесоха значителни загуби.

На фона на скандала компанията обяви създаването на специална комисия към Съвета на директорите, която ще следи спазването на правилата за национална сигурност, експортния контрол и международната търговия. Предвижда се тя да работи и с независими експерти. Американският президент Доналд Тръмп също коментира възможността Хуанг да се върне начело на Nvidia, като заяви, че подобно решение „не е лоша идея“.