Продължават атаките по търговски кораби в Черно море, като в рамките на около 24 часа бяха регистрирани два такива случая. При спасителните акции екипи помогнаха на 12 моряци от BETUL 8 и 19 - от GAS HUSKY. Всички те бяха евакуирани невредими при операцията, в която участваха и Военновъздушните ни сили. Двата плавателни съда бяха шестият и седмият, атакувани я близост до българския бряг през последния месец и половина.

„Това отново поставя на дневен ред въпроса за сигурността в Черно море. Безопасност и сигурност са две различни неща. Голяма част от институциите, които трябва да осигурят морската сигурност са намесени в морската безопасност. Става дума за Военноморските сили и „Гранична полиция”, коментира председателят на сдружение БУЛСАР и бивш началник на Щаба на Военноморските сили Камен Кукуров.

Според него морската безопасност включва наблюдение и информация, реакция и възстановяване на щетите. „Наблюдението се осъществява от оператор, а за мен трябва да има пълна автоматизация на тази система, която да използва и изкуствен интелект”, посочи експертът.

По думите му изграждането на единна платформа е важно и за силите за търсене и спасяване. „Тя ще спомогне за бързото събиране на информация, когато има подаден сигнал за бедстващ плавателен съд”, обясни той.

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