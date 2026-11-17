Земетресение с магнитуд 4,3 е регистрирано тази вечер в Източна Турция. Трусът е бил с епицентър в езерото Ван и е усетен в няколко окръга на страната, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земните пластове са се раздвижили в 17:57 ч. българско време. Според АФАД епицентърът е бил на около 7,7 километра от Геваш, в окръг Ван, а дълбочината на земетресението е достигнала 13,61 километра, уточнява изданието „Таквим“.

Сеизмичната обсерватория „Кандилли“ към университета „Богазичи“ също е отчела магнитуд 4,3, но според първоначалните ѝ изчисления трусът е бил значително по-плитък - на около 2,6 километра под земната повърхност.

Земетресението е предизвикало краткотрайна паника сред местните жители. Освен в района на Ван, разлюляването е усетено в съседните окръзи Битлис и Сиирт, както и в части от Шърнак и Хаккяри. Няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.