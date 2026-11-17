Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека изрази загриженост във връзка с новото предложение на пет държави от ЕС за прехвърляне в Руанда на мигранти, които вече нямат право да останат в Европа.

Инициативата, представена вчера във Виена, е подета от Германия, Дания, Австрия, Гърция и Нидерландия.

От Службата на Върховния комисар заявиха, че не са запознати с текста на предложението, разработено в координация с Европейската комисия с цел значително увеличаване на броя на мигрантите, експулсирани от европейска територия.

„Загрижени сме заради рисковете за правата на човека, произтичащи от предложеното прехвърляне в Руанда на лица от пет държави членки на Европейския съюз, които нямат реална връзка с тази страна, изправена сама по себе си пред собствени предизвикателства, свързани с правата на човека”, се посочва в прессъобщение на службата.

Според министъра на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута страната му предлага „втори шанс” на мигрантите, експулсирани от Европа.

Петте европейски държави възнамеряват да изградят малък по мащаб център в Руанда. Планът предвижда в началото там да бъдат изпратени около сто души, чиито молби за убежище са били отхвърлени.