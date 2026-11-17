Апелативният съд остави в ареста трима от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Те поискали по-леки мерки за неотклонение, но съдът отказал. Решението е окончателно.

Сред тях са 17-годишно момиче от Стара Загора и две момчета от Пловдив – на 14 и 15 години. По информация на „24 часа“ момичето е поканило Георги на среща на хълма, като го е излъгало за възрастта си.

Припомняме, че трагедията се разигра на 4 август. Според събраните доказателства по случая младежите нападнали Георги Кузев и му нанесли множество удари по тялото и главата. Докато го биели, той ги молел да спрат. Те са гасили цигари в главата му, обръснали са веждите му и се снимали с него. След това взели чантата му и го оставили на мястото. С парите в нея – 30 евро, си купили дюнери. Въпреки тежките наранявания Георги успял да тръгне надолу по хълма. Там срещнал човек, който му помогнал, но по-късно мъжът починал в болница.

Първоначално по случая бяха задържани петима непълнолетни, а впоследствие – още трима. И осемте лица остават в ареста, въпреки че периодично правят опити да получат по-леки мерки за неотклонение.

Всички задържани твърдели пред разследващите, че удряли Георги, но омаловажавали участието си – признавали само за удари по ръцете или краката. Никой от тях не поемал отговорност за тежките травми. На част от младежите са повдигнати и допълнителни обвинения – за грабеж и за унищожаване на личната карта на Георги Кузев.

Съдебнопсихиатричните и психологическите експертизи на осемте непълнолетни все още не са готови.