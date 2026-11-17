Американската военна авиация възобнови видимите си разузнавателни полети над Черно море след седмици на ограничено присъствие в публичните системи за проследяване. На 16 ноември специализиран самолет RC-135U Combat Sent е извършил мисия в източната част на региона, докато по същото време въздушното пространство край черноморското крайбрежие е било наблюдавано и от самолет на НАТО за ранно предупреждение и контрол, съобщи Itamilradar.

Американската машина, с регистрация 64-14849 и позивна JAKE27, е излетяла от военновъздушната база Милдънхол във Великобритания. След достигането на Черно море самолетът е изпълнил поредица от обиколки по предварително определени маршрути. В продължение на приблизително два часа информацията за местоположението му не е била достъпна чрез публичните системи за проследяване на полети.

RC-135U Combat Sent е предназначен за радиоелектронно разузнаване. Той може да засича и анализира сигнали от радари и други военни електронни системи, като по този начин събира информация за възможностите на противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба.

Паралелно с американската мисия в района е действал и самолет E-3A Sentry на НАТО**, с регистрация LX-N90444 и позивна NATO01. Машината е част от съвместния флот на Алианса, базиран в германския град Гайленкирхен. За разлика от американската разузнавателна платформа, основната ѝ задача е да следи въздушната обстановка, да открива потенциални заплахи и да подпомага координацията на военните операции.

Според Itamilradar през последните седмици наблюдателните мисии в Черноморския регион са били осъществявани предимно от европейски военни самолети. Сред най-активните са били италианските Gulfstream E-550 CAEW, оборудвани със системи за въздушно наблюдение и ранно предупреждение. Американското присъствие е било значително по-слабо забележимо, с изключение на разузнавателната платформа ARTEMIS II.

Едновременните полети на RC-135U и E-3A показват, че Черно море продължава да бъде обект на засилено военно наблюдение на фона на значението на руските системи за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба за сигурността в региона.