Силна експлозия в жилищна сграда в центъра на Пловдив нанесе сериозни щети на няколко апартамента. По първоначална информация взривът е причинен от газова бутилка.

Инцидентът станал в района зад Водната палата. Ударната вълна разрушила външната стена на кухнята в едно от жилищата и изпочупила прозорците и дограмата на съседни апартаменти.

Снимка: БГНЕС

На място незабавно са изпратени пожарникари, полицаи и екипи на Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби проверяват безопасността на сградата.

Снимка: БГНЕС

Двама души са транспортирани с линейки до болница за медицински прегледи. Към момента няма информация за тежко пострадали.

Снимка: БГНЕС

Предстои да бъдат установени точните причини за експлозията и размерът на нанесените щети.