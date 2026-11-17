„Излизането на България от процедурата за прекомерен дефицит няма да бъде лесно, а има риск Европейската комисия да не одобри представения от страната план за ограничаване на разходите". Това коментира икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика в ефира на NOVA NEWS.

„Почти всяка година бюджетът е рекорден заради икономическия растеж и увеличаването на заплатите и пенсиите. По-важно е обаче с колко нарастват отделните плащания и дали държавата може да си ги позволи“, посочи Ганев.

Според икономиста в бюджета има опит за ограничаване на разходите за персонал. Предвидено е увеличение на заплатите с 5%, както и леко намаляване на броя на заетите в администрацията. По думите му обаче подобни усилия не се виждат във всички останали сфери.

Ганев коментира и идеите за промени при хората с увреждания и решенията на ТЕЛК. „Използването на изкуствен интелект и анализът на големи масиви от данни могат да помогнат за откриването на очевидни несъответствия и злоупотреби. Основният разход в тази сфера обаче е свързан с личните асистенти, а не с решенията на ТЕЛК", подчерта експертът.

Това според него е още един знак, че първоначалният пакет от мерки не е бил достатъчно убедителен. Ако правителството отстъпи и от други предложения, има риск страната да не успее да намали дефицита в необходимите размери. „Няма да бъде неочаквано, ако Европейската комисия не е докрай доволна от това, което сме представили като план“, коментира Ганев. Според икономиста е възможно процедурата да бъде затегната, като първата стъпка би била официално предупреждение, а в краен случай страната може да бъде изправена и пред глоба.

Ганев коментира и новата дигитална платформа „СИГМА – Бюджет на светло“, в чието разработване участва Институтът за пазарна икономика. „Тя дава възможност на гражданите по-лесно да проследяват приходите и разходите на държавата, както и изпълнението на бюджета през различните месеци. Платформата представя на достъпен език информация, която досега беше разпръсната в обемни документи, таблици и файлове. Достъпът до нея е безплатен и всеки може да провери за какво се харчат публичните средства“, обясни икономистът.

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