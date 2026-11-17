Пилот на сръбските военновъздушни сили загина при катастрофа на изтребител МиГ-29. Летателният апарат се разби в нива между градовете Нова Пазова и Стара Пазова.

Самолетът принадлежал на 204-та авиационна бригада на сръбската армия, базирана на военното летище в Батайница, край Белград. На мястото на катастрофата са изпратени военнослужещи, полицаи, пожарникари и екипи на спешната медицинска помощ.

Засега няма официална информация за причините за падането на изтребителя.