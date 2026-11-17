Очакваните 70 хиляди дози от една от противогрипните ваксини бяха доставени в България. Това съобщиха за NOVA от представителя на фирмата производител за България.

Тече процедурата по освобождаване на инжекциите, след което ще бъдат разпределени по складове, а оттам и към аптеките. Очакваният срок, в който ще бъдат налични за свободна продажба, е до края на седмицата. Доставчикът обяснява лекото забавяне (крайния срок до 13 ноември) с транспортни проблеми - пътували са сухопътно от Франция към България.

Договорена е и допълнителна партида - 30 хиляди инжекции, които ще бъдат у нас до края на месеца.