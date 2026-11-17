Българската икономика ще продължи да расте през следващите години, но с по-бавни темпове, докато високите цени ще продължат да оказват натиск върху домакинствата. Това показва есенната икономическа прогноза на Европейската комисия, публикувана на 17 ноември.

Според Брюксел брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,7% през 2026 г. През следващата година обаче икономическият растеж ще се забави до 2,1%, преди да се ускори леко до 2,3% през 2028 г.

Основният двигател на икономиката остава вътрешното потребление. Очакванията са обаче домакинствата постепенно да ограничат разходите си заради поскъпването на стоките и услугите и по-бавното увеличение на доходите.

Инфлацията също ще остане сериозно предизвикателство. Европейската комисия прогнозира, че средногодишното поскъпване в България ще достигне 4,6% през 2026 г., ще се забави до 3,9% през 2027 г. и до 3,3% през 2028 г.

Източник: Европейска комисия, есенна икономическа прогноза

Сред основните причини са високите цени на енергията и услугите. Според прогнозата инфлационният натиск ще остане силен и през първата половина на следващата година. Очаква се и забавяне на ръста на заплатите. След увеличение от 5,8% през 2025 г. темпът на нарастване на възнагражденията постепенно ще отслабва. Въпреки това пазарът на труда ще остане стабилен, като безработицата се прогнозира да бъде 3,4% през 2026 г. и 3,5% през следващите две години.

По-сериозни притеснения поражда състоянието на публичните финанси. Европейската комисия очаква бюджетният дефицит на България да достигне 5% от БВП през 2026 г. спрямо 4% през 2025 г. Причините са по-високите държавни разходи, включително за пенсии, заплати в публичния сектор и инвестиции.

През 2027 г. дефицитът се очаква временно да се свие до 4% благодарение на допълнителни приходи и данъчни мерки. През 2028 г. обаче прогнозата предвижда ново увеличение до 4,8% от БВП. Ще продължи да нараства и държавният дълг. Според Брюксел той ще достигне 33% от БВП през тази година, 35% през 2027 г. и 37,7% през 2028 г.

Инвестициите също ще загубят част от инерцията си. След очакван ръст от 2,9% през 2026 г. се прогнозира спад от 0,9% през 2027 г. Причината е приключването на част от проектите, финансирани по европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Как се представя България спрямо останалите държави от ЕС?

Въпреки очакваното забавяне българската икономика ще продължи да расте по-бързо от средното за Европейския съюз. За целия ЕС Европейската комисия прогнозира икономически растеж от 1,4% през 2026 г. и 2027 г. и 1,5% през 2028 г. За еврозоната очакванията са съответно 1,2%, 1,2% и 1,3%.

България обаче ще продължи да отчита по-висока инфлация от средната за Съюза. През 2026 г. тя се прогнозира на 4,6% у нас срещу 3,3% в ЕС, а през 2027 г. - 3,9% срещу 3,2%. Като цяло европейската икономика се представя по-добре от първоначалните очаквания през първите девет месеца на 2026 г. Брюксел обаче предупреждава, че устойчивият инфлационен натиск и по-трудният достъп до финансиране ще продължат да ограничават растежа през следващите години.