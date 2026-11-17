Бюджетът за култура е 307 240 800 евро, това е най-големят бюджет в историята на Министерството на културата. За пръв път е премината психологическата бариера от 300 млн. евро. Ръстът е с 14,1%. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев, представяйки план-сметката на ведомството за 2027 г.

Министърът отбеляза, че този бюджет е в рамките на процедура по свръхдефицит, наложен от Европейската комисия и в условията на приключила програма по Плана за възстановяване и устойчивост.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Увеличението спрямо 2026 г. е близо 38 млн. евро.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Бюджетът на Министерството на културата е разпределен в две политики и 11 бюджетни програми.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Културно-историческото наследство е изведено като самостоятелно перо. Всичко останало е за политики в областта на създаването и популяризирането на съвременното изкуство в страната и чужбина и за достъп до качествено художествено образование.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

11-ата бюджетна програма е за администрацията. Разходите за 2027 г. са 1,2% от бюджета на Министерството. Останалите пари са за култура, разпределени в тези две политики и в другите бюджетни програми.

Първата политика е в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство. Тук ръстът е с 9,2%, увеличението е общо с 2,4 милиона евро. Разпределено е в движимо и недвижимо културно наследство.

За музеите са предвидени няколко мерки – стандартът за финансиране на музеите и галериите се увеличава с 5%, 4,5 млн. евро са предвидени за преминаване на 49 общински музеи към делегирано финансиране, осигуряват се средства за 25 дигитализационни центрове на музеите, планира се въвеждане на финансиране на археология за срок от три години. За пръв път в Националния културен календар се въвежда насоченост към музеи, галерии и библиотеки, които могат да кандидатстват.

Очаквайте подробности.