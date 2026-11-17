Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипаж от кораба GAS HUSKY, потънал на около 50 мили източно от Бяла.

Плавателният съд се е движил под либерийски флаг с 19-членен екипаж от филипински граждани. Превозвал е 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял в 10.25 ч. от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района. Над мястото е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер „Кугар“ за спасяване на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности.

При извършения оглед е установен обърнат плавателен съд, за който се предполага, че е моторният кораб GAS HUSKY. На около 300 метра от него е забелязан спасителен плот, от който е изстреляна сигнална ракета.

Малко преди 13.00 ч. в авиобаза „Чайка" пристигнаха хеликоптерите с първите оцелели.