Български производител се оказва в невъзможност да реализира реколтата си от киви, въпреки че предлага плодовете на достъпна цена. Докато той търси купувачи и рискува голяма част от продукцията му да остане непродадена, в търговската мрежа същите плодове се предлагат на значително по-високи цени. Помощ му оказва приятел от Нова Зеландия с призив в социалните мрежи - кивито да бъде изкупено.

Над 20 тона необрано киви и още 6-7 тона вече набрана продукция чакат купувачи в Петрич. „Тази година магазините са заредени с чуждо киви, а нашето, българското, не се купува. Трябва да пазим стоката, която сме набрали, но докога ще издържим, не знам“. Това разказа в "Здравей, България" Димитър Главчев, който е принуден да стои по цяла нощ край продукцията си, тъй като няма подходящо място, където да я съхранява. Най-голямото притеснение за него е влагата и дъждовете, които могат да компрометират набраното киви.

Производителят твърди, че предлага плодовете си за около 1 евро на килограм при покупка на количество над един тон. В същото време, по думите му, в магазините кивито се продава между 7 и 8 евро.

Негов приятел от Нова Зеландия, с когото са служили заедно преди близо 50 години, му оказва помощ. След като научава за трудностите му, той отправя призив в социалните мрежи и успява да привлече интереса на потенциални купувачи. „Телефонът ми загря заради кивито. Хората искат по 10 килограма, което обаче не ме устройва. Губя много време, а на тази цена няма как да им го дам за едно евро на килограм. Много му благодаря, че се погрижи все пак да продам количество, което иначе нямаше как да реализирам тук“, разказва производителят.

Близката борса в Кърналово също не се оказва решение на проблема. Според Главчев там се предлага предимно по-нискокачествено гръцко киви, което подбива цените и затруднява конкуренцията на българската продукция. Той е категоричен, че плодовете му са с отлично качество и са отгледани без използването на химикали. „Това киви е екологично произведено - само с вода и слънце“, казва производителят.

Допълнителни затруднения създава и начинът, по който културата е класифицирана в земеделските регистри. По думите му кивито се води ягодоплодно растение, което ограничава възможностите му да кандидатства по определени програми за подпомагане и закупуване на земеделска техника.

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