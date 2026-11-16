Свързаността е инвестиция в икономическата устойчивост, растежа и по-тясното сътрудничество между партньорите в Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която участва в Брюксел във Втората министерска среща по сигурност и свързаност.

Форумът беше посветен на напредъка в регионалната сигурност и свързаността през първата година от изпълнението на Стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион, както и на запазването на политическия импулс за реализиране на заложените в него приоритети. Сред тях са развитието на Транскаспийския транспортен коридор, укрепването на енергийната сигурност, привличането на инвестиции в цифровата свързаност и развитието на транспортните коридори.

Министър Петрова открои предстоящата Среща на върха за регионална свързаност, на която България и Европейската комисия ще бъдат домакини през пролетта на 2027 г. Форумът ще превърне общия стратегически интерес към свързаността в конкретни партньорства и инвестиционни проекти, насочени към повишаване на устойчивостта на мрежите. В специален панел участниците ще могат да представят конкретни инвестиционни предложения.

България, Гърция и Румъния работят съвместно и за развитието на транспортния коридор „Черно море – Егейско море“. Съвместният план за действие от октомври 2026 г. определя приоритетни проекти за подобряване на транспортната свързаност по направлението север–юг и на достъпа до Черно море, река Дунав и Егейско море, предават от МВнР.

Първата министерска среща по сигурност и свързаност се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург и постави основите за изпълнението на приоритетите на Стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион.

Снимка: МВнР

В Брюксел министър Петрова участва и в Годишния форум на ЕС по разширяването. Заедно с колегите си от Ирландия, Испания и Литва тя се включи в дискусионния панел „Готови за един по-голям Съюз“. „Ключови условия за успешното разширяване на ЕС са политическата воля и широкият обществен консенсус в страните кандидатки“, подчерта министър Петрова.

Тя изтъкна, че разширяването създава възможности както за страните кандидатки, така и за държавите членки — за икономически растеж, по-тясно сътрудничество и по-интензивен обмен между обществата.

Министър Петрова потвърди подкрепата на България за процес на разширяване, основан на собствените заслуги на всяка страна кандидатка. Напредъкът следва да се оценява индивидуално, според постигнатите резултати и изпълнението на необходимите реформи.

В изказването си тя припомни, че европейската перспектива на Западните Балкани получи нов политически импулс по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Министърът открои добросъседските отношения, сигурността и стабилността като важни предпоставки за напредъка на процеса.

Форумът е организиран от Европейската комисия под патронажа на нейния председател Урсула фон дер Лайен, с участието на комисаря по разширяването Марта Кос.