Държавният бюджет вече може да бъде проследен през интерактивна онлайн платформа, която показва по разбираем начин откъде идват публичните средства, за какво се харчат и какви политики финансира държавата. Системата „СИГМА – Бюджет на светло“ беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в партньорство с представители на бизнеса и гражданския сектор.

Снимка: БГНЕС

Платформата обединява информация, която досега беше разпръсната в стотици документи, таблици и файлове. Чрез нея гражданите могат да проследяват както параметрите на проектобюджета за 2027 г., така и реалното изпълнение на приходите и разходите.

„Искаме бюджетът да стане разбираем най-накрая“, заяви министър Иван Василев. По думите му технологиите могат да превърнат сложната финансова информация в достъпен инструмент за прозрачност и граждански контрол.

Съкращението СИГМА означава „Система за интегриран граждански мониторинг и анализ“. Създателят на платформата Тодор Колев обясни, че тя е продължение на проект за проследяване на обществените поръчки. Разработката е започнала по инициатива на три граждански организации – БЕСКО, „Активни политики“ и Института за пазарна икономика, с подкрепата на Министерството.

Снимка: БГНЕС

„Сайтът спестява това ровене. Подрежда бюджета по въпросите, от които гражданите се интересуват. До всяко число има връзка към документа на Министерството на финансите, за да може да се провери“, посочи Колев.

Платформата позволява да се проследяват бюджетните мерки, капиталовите разходи, трансферите към общините и промяната в бюджетното салдо. Данните за изпълнението на бюджета се актуализират всеки месец.

Предвидена е и възможност потребителите да изчисляват каква част от доходите им постъпва в държавния бюджет и за какво се използва. При демонстрация с брутна заплата от 1500 евро системата показа, че 33,50 евро месечно отиват за образование.

Друга функция позволява задаването на въпроси към бюджетните данни чрез изкуствен интелект. Кодът на проекта е отворен за принос от общността, а потребителите могат да изпращат и обратна връзка.

Снимка: БГНЕС

Според участниците в инициативата платформата има и образователна цел – да помогне на гражданите, включително на младите хора, да разбират по-добре как се управляват публичните средства и да участват по-активно в обществения живот.