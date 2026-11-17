САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. В района вече е разположен трети самолетоносач, потвърди Централното командване на въоръжените сили. Атомният самолетоносач „Теодор Рузвелт“ се присъединява към други два американски машини, както и към десетки по-малки военни кораби, които поддържат блокадата на иранските пристанища.

Разполагането на машината засилва американското военно присъствие в Близкия изток с още няколко хиляди военнослужещи. Това става в момент, когато президентът Доналд Тръмп продължава да обмисля различни възможности за действие във войната с Иран.