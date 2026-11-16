Въздушният трафик в САЩ постепенно се нормализира след мащабния технически срив от миналата седмица, който доведе до отмяна и закъснения на хиляди полети. Президентът Доналд Тръмп обаче заяви, че страната спешно се нуждае от инвестиции за модернизация на системата за управление на въздушното движение, предаде БТА.

В рамките на три дни бяха отменени над 18 000 полета, а близо 28 000 закъсняха. Предполага се, че проблемът е бил причинен от един-единствен маршрутизатор, инсталиран по време на рутинна техническа поддръжка. По данни на FlightAware към 16:00 ч. българско време днес отменените полети са били около 300, а закъснелите - 1500. За сравнение, в неделя са били отменени над 2300 полета, а 11 000 са закъснели.

Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че икономическите загуби от прекъсванията вероятно ще достигнат милиарди долари. Според оценка на инвестиционната компания Bernstein четирите най-големи авиокомпании в страната може да отчетат общо намаление на печалбите с около 345 млн. долара.

Дъфи настоява финансирането за системата за управление на въздушното движение и летищата да бъде увеличено от 30 на 50 млрд. долара. По думите му Федералното управление за гражданска авиация все още разчита на остаряла техника, включително компютри Compaq, дискети и хартиени ленти за проследяване на самолетите. „Тази остаряла система сигнализира на американския народ: „Нуждаем се от инвестиции. Сега е моментът да отделим значителни средства за модернизация на системата“, заяви министърът.

Искането за допълнително финансиране предизвика спор в Конгреса. Демократите обвиняват Дъфи, че е използвал едва 1 млрд. долара от първоначално одобрените миналата година 12,5 млрд. долара за модернизация. Те настояват и за изслушвания, които да изяснят причините за прекъсването на комуникациите, довело до спиране на почти целия въздушен трафик в страната за повече от четири часа в петък. Републиканците и Дъфи настояват допълнителните средства да бъдат одобрени преди края на работата на настоящия Конгрес.